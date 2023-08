Le Grand Prix du chef de l'État pour les Lettres décerné à Cheikh Hamidou Kane

Dans un décret pris récemment en Conseil des Ministres, le Président de la République, Macky Sall, a décerné le Grand Prix du Chef de l'Etat pour les Lettres, à l’écrivain, Cheikh Hamidou Kane. Cette distinction célèbre l'ensemble de son œuvre et "sa contribution exceptionnelle au rayonnement culturel du pays, à titre exceptionnel et hors compétition".









L'organisation de la cérémonie officielle d'hommage sous la présidence du Chef de l'Etat est prévue dans les prochains jours, selon le ministre de la Culture et du Patrimoine historique qui donne l'information, ce mercredi 16 août 2023 après lui avoir rendu visite pour lui transmettre les félicitations du chef de l'État.





"Je lui ai également transmis le message de félicitations, de remerciements, de gratitude et d'hommage du Président de la République qui éprouve pour lui une profonde affection et un grand respect. J'ai eu le plaisir de saluer les grandes qualités intellectuelles du patriarche tout en me réjouissant de l'importance et de l'universalité des valeurs célébrées dans ses œuvres mondialement connues, notamment L'aventure ambiguë", a déclaré Aliou Sow.









Cheikh Hamidou Kane, né à Matam le 2 avril 1928, haut fonctionnaire sénégalais, a occupé de hautes fonctions ministérielles. Son livre L'Aventure ambiguë, qui lui a valu le grand prix littéraire d'Afrique noire en 1962, est devenu un classique de la littérature africaine.