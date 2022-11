Le ministre de la Culture annonce le Prix Alioune Badara Bèye pour la polyvalence et la persévérance

La 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain a vécu. Elle a été organisée par l'Association des écrivains du Sénégal (AES), avec, à sa tête, l'écrivain dramaturge Alioune Badara Bèye.





Après 50 ans de présence sur le paysage culturel, artistique et littéraire, presque un demi-siècle de travail couronné de succès avec des ouvrages cultes, Alioune Badara Bèye a été honoré par la communauté artistique du Sénégal.





Ainsi, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, pour rendre hommage à ce brillant intellectuel, a annoncé le Prix Alioune Badara Bèye pour la polyvalence et la persévérance, d'un montant de dix millions. L'information a été donnée ce matin par le ministre Alioune Sow.





Ce prix sera décerné aux créateurs de toutes les disciplines artistiques et littéraires qui se sont illustrés.





Par ailleurs, un comité d'organisation et un jury composé d'experts seront mis en place pour ce prix, de même que le Grand Prix du Chef de l'État pour les Arts et les Lettres doté d'une enveloppe de vingt millions de francs Cfa.





La cérémonie de remise du prix Alioune Badara Bèye pour la polyvalence et la persévérance aura lieu en janvier 2023 à Kaffrine, à l'occasion du Festival national des arts et cultures (Fesnac) l'un des plus grands événements culturels du pays porté par l'État à travers le ministère de la Culture.