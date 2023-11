Le pagne tissé dans toutes ses diversités à la Place du Souvenir africain

Le pagne tissé africain est à l’honneur. Le premier salon international de ce produit de marque est ouvert à la Place du Souvenir Africain. Cette activité culturelle est déclinée sous le thème : « Le coton : essor économique et affirmation de l’identité africaine. C’est une première édition a enregistré la participation des exposants venus du Sénégal, Madagascar, Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Tchad.



« Cet événement valorise l’art et le savoir-faire africain en matière de textile. C’est l’occasion de magnifier l’initiative car cela révèle toute la richesse, la diversité de ce patrimoine en donnant une visibilité à nos talentueux artisans créateurs. Le pagne tissé africain véritable héritage culturel est un symbole de beauté, d’élégance et de créativité » a justifié la Directrice de Place du Souvenir Africain, Ngakane Gningue.



Le pagne tissé est un tissu qui véhicule la diversité de la culture africaine et aussi l’art africain dans sa diversité.



« Le pagne tissé, c’est plus qu’un tissu. C’est le reflet de notre tradition, de notre héritage et de notre identité. A cet effet, je suis convaincue que vous aurez l’opportunité de découvrir des créations originales et des pièces uniques véritables, chefs d’œuvres confectionnés avec passion et savoir-faire ancestral », a-t-elle fait savoir.



L’exposition est un d’échange de bonnes pratiques, d’enrichissement mutuel entre les artisans venus d’Afrique, des stylistes, des modélistes, des couturiers et des couturières.



« C’est le lieu d’échange, de partage entre passionnés de la mode, les amateurs d’arts et professionnels du secteur. De nouvelles collaborations, des projets innovants et des inspirations nouvelles partiront de cet événement. Nous espérons que cette première édition sera une expérience inoubliable » a espéré la directrice Ngakane Gningue. Par ailleurs, elle a rendu hommage à l’ancien Ministre de la Culture Amadou Tidiane Wone qui, selon elle, n’a ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité.