Le Sénégal célèbre Alioune Badara Bèye

Alioune Badara Beye

La communauté artistique et le monde sportif du Sénégal célèbrent l'un des brillants écrivains et intellectuels du continent, le dramaturge et poète Alioune Badara Bèye. L'auteur de plusieurs ouvrages et de pièces de théâtre a consacré toute sa vie au service de la culture et sa valorisation.





Né le 28 septembre 1945 à Saint-Louis, Alioune Badara Bèye est une figure historique du paysage culturel sénégalais et africain, romancier, éditeur et ancien président du Conseil d'administration du Théâtre national Daniel Sorano.





Il était chargé de la coordination du 3e Festival mondial des arts nègres (Fesman III) en décembre 2010 à Dakar.





Il est, par ailleurs, président de l'Association des écrivains sénégalais et préside la Fédération internationale des écrivains de langue française.





Face à la presse ce matin, le comité d'organisation de cette grande cérémonie qui aura lieu le 28 septembre au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, a décliné les grandes lignes.





Selon le président du comité Pape Faye, l'événement aura une grande envergure avec la présence d'illustres personnalités du monde de la culture et des arts. Il sera marqué par une touche artistique, avec la participation de l'Ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano, une série d'expositions sur l'œuvre et la vie de M. Bèye et la présentation d'une pièce de théâtre.





Un événement plein de couleurs et de rythmes des chants de la communauté léboue et de la Musique principale des forces armées.