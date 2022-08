Le Sénégal célèbre Germaine Acogny

Après la CEDEAO et le Bénin, le Sénégal célèbre la diva de la danse contemporaine, Germaine Acogny, à travers un vibrant hommage à celle qui a hissé au plus haut sommet la culture sénégalaise. Fondatrice de l'École des Sables de Toubab Dialaw et lauréate du Lion d'Or de la Biennale de Venise, Germaine Acogny a écrit les plus belles lettres de noblesse de la danse africaine et mondiale.





Artiste multidimensionnelle, elle a participé au rayonnement de la culture sénégalaise et africaine, en sillonnant le monde avec ses prestations chorégraphiques considérées comme les plus belles œuvres de danse au monde.





Selon le coordonnateur du comité d'organisation Sada Kane, l'hommage aura lieu le 9 septembre à 22 h au Théâtre national Daniel Sorano. Il sera marqué par un cachet artistique à travers un spectacle de danse réalisé par un des initiateurs du projet, le chorégraphe Jean Tamba, suivi d'une exposition sur la vie et l'œuvre de Germaine Acogny.





L'événement verra la présence de personnalités culturelles et quelques sommités du monde des arts plastiques et de la culture. Actuellement hors du pays pour des prestations qu'elle doit faire à l'étranger, Germaine Acogny exprime sa joie et remercie tous les acteurs culturels sénégalais d'avoir pensé à elle pour un hommage en son honneur.