LE SÉNÉGAL COURTISÉ PAR SA RICHESSE CULTURELLE

Le Sénégal est un pays très convoité par les puissances occidentales grâce à sa richesse culturelle qui fait son charme. Après la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Chine, c'est maintenant la Turquie qui cherche à nouer un partenariat dans le domaine culturel.













À l'occasion du 60 ème anniversaire de la coopération Senegalo-Turque. La preuve, l'institut culturel Yunus Emre de la Turquie à Dakar vient d'être inauguré, le Mardi 22 février 2022, en marge de la visite diplomatique du Président Turque ,Recep Tayyip Erdo?an au Sénégal.









La cérémonie d'inauguration s'est tenue ce matin, sous la présence effective de son excellence l'ambassadeur de la Turquie à Dakar, Monsieur Ahmet Kavas ,le Professeur Seref Ates, président de l'institut Yunus Emre et l'ensemble du corps diplomatique des deux pays.









Ce projet s'inscrit dans le cadre de renforcement les liens culturels qui unissent la Turquie et le Sénégal notamment la religion et la langue turque et la vulgarisation des activités artistiques entre les deux pays frères.





Situé au cœur de Dakar plus précisément à Fann Résidence, l'institut Yunus Emre a pour objectif de promouvoir la culture turque. Cet espace d'expression culturelle accueillera des festivités, et sera également un lieu de diffusion et d'enseignement à l'étranger de la langue, de la culture et des arts Turcs.









En somme, l'institut oeuvrera à connaître la Turquie, son patrimoine culturel, sa langue, sa culture et ses arts. L'institut est entièrement financé par le gouvernement turque. Il comporte des salles de conférence, deux classes, une bibliothèque, une chambre traditionnelle et une scène pour des activités artistiques. " Nous avons l'ambition de rassembler le monde autour d'un seul idéal avec nos liens culturels" ,explique Monsieur Ates, le président de l'Institut Yunus Emre.





À rappeler que l'Institut Yunus Emre est présent dans 58 pays à travers le monde et contribue à faire découvrir la Turquie et sa culture aux peuples du monde.