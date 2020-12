Le styliste-designer sénégalais Mike Sylla honoré à New York

Le Conseiller de la ville de New York, Mark Treyger, a décerné à Mike Sylla Couture-Baifall Dream une Mention d’Excellence pour sa contribution au service communautaire et sa philanthropie exemplaires.C’était à l’occasion du « Circle of Unique Design et le Coney Island Go Talent Committee ». Un événement qui entre en droite ligne de la Célébration des « Mois de l’Histoire des Femmes et de l’Histoire des Noirs ».En effet, Mike Sylla Couture, accompagné de jeunes et talentueux mannequins, s’est distingué en présentant une collection exceptionnelle très appréciée par le public.(Source : ANN)