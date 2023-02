Le Top 15 des personnalités qui ont fait la musique sénégalaise

Qui d’autre que lui ? Une question rhétorique comme pour dire que sa place de numéro 1 ne souffre d’aucune contestation. Son titre de « roi du Mbalax » lui a été attribué à l’unanimité. Une reconnaissance fruit d’une carrière qui a su résister à l’impact du temps. A l’âge de 11 ans, il tape dans l’œil d’un musicien qui n’hésite pas à le recommander à l’un des groupes les plus célèbres en ce temps : le Super Diamono. Là-bas, le jeune You fait étalage de son talent et gravit rapidement les échelons. Mais l’adolescent a faim de nouvelles expériences.



Il s’engage de 1975 à 1979 avec le Miami. Il décide, tout juste après, de monter l’Étoile de Dakar avec El Hadji Faye. Mais le scintillement du groupe dans la constellation musicale sénégalaise sera de courte durée et Youssou Ndour crée, par la suite, le Super Étoile de Dakar. N’étant plus à présenter sur la scène nationale, il se lance à la conquête du monde. Bien aidé par son ami, Peter Gabriel, qui lui laisse faire ses premières parties de concert à travers le monde, le leader du Super étoile arrive à tisser des liens avec des artistes internationaux.



Sa carrière internationale va prendre un véritable coup d’accélérateur après un duo avec la chanteuse Neneh Cherry sur le titre « Seven Seconds » qui va d’ailleurs lui valoir un double disque d’or en 1994.



Dans la foulée, il est contacté pour réaliser l’hymne de la coupe du monde 1998 en France « La cour des grands » avec la chanteuse belge Axelle Red. Véritable légende de la musique sénégalaise, Youssou Ndour va, tout au long de sa carrière, réussir à se maintenir sur le devant de la scène et devenir un artiste transgénérationnel. You a pratiquement chanté la vie sous toutes ses formes dans sa vingtaine d’albums.



Sous l’influence des sonorités afro-cubaines très en vogue dans le Dakar des années 1970, la musique sénégalaise a enfanté plusieurs orchestres. Mais un groupe de jeunes « rebelles » est venu casser les codes de cette musique ringarde à leurs yeux. Fruit de la fusion, en 1974, entre le Kadd Orchestra de Baïlo Diagne (où Oumar Pène qui rêvait de devenir footballeur, était apprenti chanteur depuis 1972) et le Tropical Jazz, le Diamono (la génération) s’est opposé à la tyrannie du Mbalax pur et dur en imposant sa trouvaille : « l’Afrofeeling » (un mélange de Jazz, funk et reggae relevé par les rythmes traditionnels).C’est de là, d’ailleurs qu’est née cette rivalité entre ceux qu’on collait l’étiquette de « Orchestre des voyous » pour le look et les idées révolutionnaires de ses membres, le Diamono (devenu Super Diamono en 1976) et le Super étoile de Youssou Ndour. Une ‘’adversité’’ musicale qui a duré près de deux décennies avant un rapprochement inattendu en 1996 avec la collaboration entre le Super Diamono et le Super Etoile dans l’album Euleuk Sibir qui a explosé les ventes.Académie musicale, le Super Diamono a fait éclore plusieurs talents qui ont marqué la musique sénégalaise : Ismaël Lo, Moussa Ngom, Mamadou Lamine Maïga, Mada Ba, Thio Mbaye, Lamine Faye, Salam Diallo, entre autres. En dehors de la Musique, le Super Diamono, à travers l’Amical des fans Afsud créée en 1989, œuvre également dans le social.