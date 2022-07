Législatives 2022 : "Manko" de Ismaïla Lo, un hymne à la paix toujours d’actualité

Sortie il y a 16 ans, la chanson Manko extraite de l'album "Sénégal" de l'artiste humaniste Sénégalais Ismaël Lô est toujours d’actualité. A travers ce chef-d'œuvre, l'artiste lance un véritable message de la paix aux acteurs politiques.





Dans « Manko », Ismaïla Lo parle de la démocratie et rappelle aux « politiciens qu’ils ne doivent pas oublier le peuple qui est à l'origine de tout leur confort.





Une chanson devenue un symbole d'unité et de rassemblement. A travers ce tube, le chanteur invite les uns et les autres à cultiver la paix et la stabilité.





À (re)découvrir absolument en cette veille des élections législatives qui cristallisent toutes les attentions.