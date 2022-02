Lendemain d'inauguration du stade Abdoulaye Wade : Des artistes africains et sénégalais au Palais

Les artistes africains invités par Macky Sall au Palais

Après l'inauguration grandiose du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, des artistes, hommes et femmes de culture africains se sont rendus au palais de la République pour féliciter le président Macky Sall. "Je remercie les artistes, hommes et femmes de culture africains venus me rencontrer ce matin au Palais après l’inauguration du Stade hier.





Nos échanges ont été qualitatifs et inspirants", a écrit le président Macky Sall sur son compte Twitter. Youssou Ndour, Ismaëla Lo, Baba Maal, Wassis Diop, princesse Esther Kamatari du Burundi, Idrissa Diop, Fally Ipupa, Alpha Blondy, Oumar Pène, entre autres personnalités artistiques étaient au rendez-vous.