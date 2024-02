Les Bobodiouf : Fati Bobodiouf annonce le retour de la série culte

Les duos Siriki et Souké, Faty et Balla, Oumou et Salif sans oublier Maï et Amadou ainsi que le marabout Souleymane.BF ont bercé la vie de pas mal d’africains d’ici et d’ailleurs. La réputation de ces artistes dans le monde du cinéma a franchi les frontières grâce à la série culte Les Bobodiouf.





Cette série télévisée humoristique réalisée dans les années 2000 a connu un succès fou et Pauline Ouattara alias Fati Bobodiouf fait partie des acteurs qui auront marqué la scène dans son rôle de feignante.





Même si aujourd’hui, certains acteurs tels que André Bougouma alias Tonton Brama, Fati Millago dite Tanti Aby, Jean Gustave Conomno appelé tonton Drissa sont décédés, l’équipe compte poursuivre le travail. Un retour tant attendu par le public.





Aujourd’hui, épouse et mère de famille, Pauline Ouattara réapparaît et rassure ses fans. « Je vais très bien, je suis belle et bien vivante (rire). Je vous promets du lourd pour très bientôt », a-t-elle annoncé dans une interview accordée à un média local.





« Les Bobodiouf reviennent bientôt. Il faut dire qu’après notre séparation avec le réalisateur en 2004, on s’est retrouvé dix ans après avec le même réalisateur pour continuer les Bobodiouf. Nous avons pu faire presque 100 épisodes ensemble. Et c’est juste après qu’il est décédé. Mais le reste de la série les Bobodiouf est encore là. C’est vrai que Patrick n’est plus là, mais on se dit qu’il est toujours là et nous envisageons de continuer », promet-elle.