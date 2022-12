Les rappeurs au Palais : les explications de l’initiateur de l’audience avec Macky Sall

Le Président Macky Sall a reçu, samedi au Palais, un groupe de rappeurs. L’audience s’est déroulée en prélude au concert Taaru Rap Galsen (TRG), tenu le même jour.



Le promoteur de cet événement culturel, l’ancien rappeur du groupe Da Brains Tapha Dieng, est l’initiateur de la rencontre avec le chef de l’État. «Nous avions d’abord été reçus par le ministre de la Culture, Aliou Sow. Ce dernier a rendu compte au président de la République et Macky Sall a jugé nécessaire de nous recevoir, révèle dans L’Observateur le PDG du label Sen Art Vision. C’est tout à fait légitime. Nous sommes des Sénégalais et il est le président de tous les Sénégalais.»



Tapha Dieng balaie d’un revers de main les soupçons de manœuvres politiciennes du pouvoir dont le but serait de diviser le mouvement hip hop et étouffer des voix discordantes comme Nitdof ou les rappeurs de Y en a marre. «L’audience n’a rien à voir avec de la politique, jure l’ancien rappeur. Tout ce qui est appartenance politique et appartenance religieuse est personnelle. Chacun est libre d’aller voir qui il veut.»



Le PDG de Sen Art Vision estime que «si le président de la République a reçu des promoteurs étrangers de l’événement Afrima, il est tout à fait normal qu’il reçoive des acteurs culturels de son pays».



Tapha Dieng et ses camarades ont quitté le Palais avec quelques retombées pour leur secteur. Le Fonds des cultures urbaines est passé de 300 millions à 1 milliard de francs CFA. Le bureau des cultures urbaines quitte le Palais pour être logé au ministère de la Culture. C’était une doléance des artistes. Cent cinquante emplois directs de l’État seront affectés aux fans des rappeurs. Aussi, pour la tournées nationale, africaine et mondiale de TRG, le chef de l’État a promis son appui, selon l’initiateur du projet.



«L’audience a été très intéressante», tranche Tapha Dieng. Qui ajoute : «Si je dois rencontrer le président de la République, je le ferai sans état d’âme.»