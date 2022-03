[Littérature] Les secrets de l’art oratoire dévoilés par Ibrahima Baldé

La gibecière de l

Prendre la parole en public n’est pas toujours chose aisée. Un exercice qui nécessite la jonction de plusieurs aptitudes souvent méconnues du grand public. C’est dans le but de les rendre accessibles à tous que le livre intitulé « La Gibecière de l’Orateur » a vu le jour. La séance de dédicace s’est déroulée ce samedi à l’espace numérique ouvert de Mermoz.





Parler c’est bien, bien parler, c’est mieux ! Soucieux de ce rapport réciproque, Ibrahima Baldé a fait le choix de livrer les ingrédients de la prise de parole devant un auditoire dans son œuvre : « La Gibecière de l’Orateur ». Cet ouvrage se définit comme un recueil de conseils pratiques et se veut être le livre de chevet du déclamateur. « Ce ne sont pas des recettes toutes faites, ce sont des propositions de pistes, d’usage que toute personne aspirant à s’exprimer peut exploiter pour s’en sortir », a confié l’auteur à Seneweb lors de la cérémonie de dédicace.





Ainsi, cet essai a pour cible principale les personnes désireuses de s’améliorer dans le domaine de l’art oratoire. Pour capitaliser et conceptualiser ce dernier, le livre allie théorie et pratique afin de permettre au lecteur d’appliquer les nombreuses astuces qui lui seront dispensées. Bien que l’œuvre s’adresse prioritairement aux novices de la prise de parole en public, les « maîtres » en la matière sont aussi interpellés. « C’est aussi un clin d’œil aux experts qui confinent souvent la parole dans le carcan de l’éloquence. La parole n’est pas qu’éloquence ; elle est rature, elle est erreur, elle est balbutiement. J’essaye de revenir dans cet ouvrage sur ces éléments pour emmener les uns et les autres, qui sont souvent réticent à ne pas rêver grand, à commencer par des petites choses et à comprendre que toutes grandes marches commencent par un petit pas », évoque Ibrahima Baldé qui voit le déclamateur, aussi bon soit-il, comme une personne en quête constante d’améliorations.





Mais alors, comment devenir un bon orateur ? L’auteur nous livre ses secrets : «Il faut d’abord avoir la confiance en soi, qui est une clef pour déverrouiller le potentiel ; suffisamment de lecture, se ressourcer, l’écoute active, la réécoute… Ce sont des éléments à prendre en compte. La parole est un processus qui s’articule, selon moi, en trois étapes : la préparation, qui est la phase avant ; l’intervention qui est la phase pendant et il y a l’évaluation qui est la phase après. Donc, ces éléments doivent être pris en compte car, après chaque discours, l’orateur meurt avec son discours et il lui appartient de se réinventer, à chaque fois, une nouvelle personnalité oratoire ».





Ibrahima Baldé : un orateur de talent et porte-voix de la jeunesse





Le choix de l’art oratoire comme thème de la part du néo-essayiste est loin d’être fortuit tant ce dernier baigne dans son domaine de compétence. Ibrahima Baldé est interprète de conférence, diplômé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Il est lauréat de plusieurs distinctions académiques à savoir : Champion en titre du tournoi national de débat interuniversitaire "Débattons" édition 2019, premier prix de nouvelle du continent africain décerné par l'Université de la Laguna en Espagne, en 2018 et il est le meilleur débatteur des joutes oratoires inter-UFR du club OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) de l'Université Gaston Berger en 2017.