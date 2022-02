Littérature : Boris Diop revient avec un nouvel ouvrage en wolof

Boubacar Boris Diop, écrivain

Il n'est plus à présenter, tant son nom a fait le tour du monde, grâce à ses œuvres littéraires. Boubacar Boris Diop est un écrivain et intellectuel sénégalais. Auteur de plusieurs œuvres dont des romans, des essais, des pièces de théâtre, il a reçu des distinctions comme le Grand Prix littéraire d’Afrique noire pour l’ensemble de son œuvre, en 2000.





"Malaanüm Lëndëm" (Le draps de l'obscurité) est le troisième ouvrage en langue nationale wolof de l'auteur, indique la maison d'édition à travers un communiqué.





Sorti ce mardi 21 février, l'ouvrage relate l'histoire de deux amis ; un Sénégalais et un Nigérian, dans des circonstances inquiétantes. L'auteur avait déjà publié deux premiers romans en wolof "Doomi Golo" en 2003 et "Bàmmeelu Kocc Barma" en 2019.





Pour rappel, Boris Diop est lauréat du Grand Prix Neustadt en 2021 de l'université de l'Oklahoma. Le prix Neustadt est souvent référencé comme le "Nobel américain". Tout auteur vivant écrivant de n'importe où dans le monde est éligible pour le prix Neustadt. Le jury est composé d'auteurs internationaux de renom et ce fait aide à protéger le prix de la pression externe des libraires, éditeurs et autres qui pourraient avoir intérêt à influencer le résultat.