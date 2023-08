Littérature : Dr Cheikh Diallo vous donne les clés pour avoir le dernier mot

C’est un nom que l’on ne présente plus dans le monde de la communication au Sénégal. Dr Cheikh Omar Diallo annonce la sortie imminente de son sixième ouvrage intitulé « Piques, humour et répliques : Comment avoir le dernier mot ». Décrit comme un mélange exquis d'esprit aiguisé et de savoir-faire en communication, l’auteur promet une lecture à la fois hilarante et éclairante pour les amateurs de l'art de manier les mots avec précision.







Cheikh Omar Diallo (COD) est qualifié d’écrivain chevronné. Il est le cerveau derrière l'École d'art oratoire et de leadership (EAO-Afrique). Il dévoile son dernier livre avec pour objectif de guider les lecteurs à travers les méandres de la rhétorique acérée. L'ouvrage se veut une ode à l'éloquence, à la perspicacité et à l'art de la répartie. Autant d'atouts dont COD lui-même est connu pour être un maître incontesté.





Les amateurs de ses travaux antérieurs, tels que "La parole gouverne le monde" et "Le chef dit : allez-y ; le leader : allons-y", reconnaîtront sûrement le style distinctif de Diallo dans ce nouvel opus.





L'élément surprenant de ce livre réside dans sa collaboration avec le célèbre dessinateur de presse Omar Diakité dit ODIA. Diakité, reconnu pour ses dessins satiriques incisifs, donne vie aux punchlines de Diallo à travers une série d'illustrations. Cette fusion de mots et d'images vise sans doute à renforcer l'impact des concepts présentés, dans le but de créer une expérience de lecture dynamique et immersive.





Pour les passionnés de l'art de la communication et les curieux en quête de nouvelles compétences, « Piques, humour et répliques » offre un voyage stimulant au cœur de la maîtrise des mots. Que vous aspiriez à briller lors d'une conversation animée ou à affiner vos compétences en leadership, ce livre promet d'être une ressource précieuse pour maîtriser l'art de la répartie avec brio.