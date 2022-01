Littérature : Felwine Sarr annonce la parution de son prochain ouvrage

Les Lieux qu'Habitent mes Rêves, livre de Felwine Sarr

Felwine Sarr, l'un des plus grands écrivains, et économistes du continent africain, universitaire et musicien sénégalais, annonce sur sa page Facebook la sortie de son ouvrage, le 13 janvier prochain. Un roman intitulé " Les Lieux qu'Habitent mes Rêves" publié aux éditions Gallimard (l'Arpenteur).





Le résumé!

" Fodé et Bouhel sont deux frères jumeaux sénégalais que la vie a mis sur des chemins initiatiques différents. Fodé doit reprendre la charge spirituelle de veiller sur le Ndut du pays sérère après la mort de Ngof, le maître des initiations. Pour cela, il devra apprendre à transcender toutes les limites physiques. Sortir de son corps et devenir souffle. Bouhel part étudier en Europe. Il se retrouve à Orléans et y rencontre Ulga, une jeune étudiante polonaise. Une histoire d’amour le mène en Pologne où sa vie bascule. Il sera occupé à une lente remontée à la surface. Du pays sans fin, les ancêtres suivent du regard les tribulations de Fodé et de Bouhel sur leur chemin d’apprentissages.

Les personnes rencontrées, Ulga, Frère Tim, Ngof, Marème, Martha, Vladimir, Na Adama et les lieux traversés ; le pays sérère, la Poméranie, le cloître du Marmyal, la prison de Mokotow, le pays sans fin, sont autant de vigies qui accueillent ces marcheurs partis à la rencontre des lieux qu’habitent leurs rêves. Comme des feux follets, ceux-ci se dérobent parfois et réapparaissent au détour d’une sente. Déambulation poétique sur l’amour, la mort, la transmission et l’apprentissage, les lieux qu’habitent mes rêves est un roman sur la métamorphose, la fraternité, la guérison et les chemins qui mènent à l’apaisement."