Littérature - FILDAK de Dakar : Des innovations en vue pour les prochaines éditions

La Foire Internationale du Livre et du Matériel Didactique (FILDAK), initiée depuis 1985 par l'État du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du secteur du livre et de la culture, va noter des innovations majeures dans les prochaines éditions à venir.



À l'image du SILA en côte d'Ivoire et du SIEL au Maroc, le Sénégal compte passer le cap en donnant un nouveau visage à la FILDAK de Dakar. Il s'agira de rendre plus vivant et plus attractif cette activité qui fait la promotion du livre et des arts.



Dans cette dynamique, le ministère de la Culture à travers la Direction du livre et de la lecture (DLL), en collaboration avec l'ensemble des acteurs du livre ont initié un atelier de réflexion et d'évaluation ce week-end à Saly sur l'organisation de la FILDAK de Dakar, histoire de redorer le blason de ce grand événement culturel.



Sous l'œil vigilant du secrétaire Général du ministère de la Culture et de la communication, Habib Léon Ndiaye et du secrétaire Général adjoint du gouvernement Lamine Sarr, les professionnels du secteur ont planché sur comment renforcer les capacités afin de mettre en place un évènement littéraire à la hauteur.



En effet, depuis 37 ans, la FILDAK fait partie des grands rendez-vous culturels et littéraires les plus vus en Afrique de l'ouest. Chaque année, des centaines de visiteurs et d'exposants venus de l'étranger prennent part à ce grand rendez-vous culturel.



Selon Ibrahima Lo, Directeur de la DLL, après cette rencontre, la FILDAK aura un nouveau visage sur toutes les formes pour permettre aux Sénégalais et Africains de vivre une bonne foire du livre.



"Au sortir de cette rencontre, la FILDAK notera des innovations nouvelles car on a discuté avec les professionnels du livre et nos amis du Maroc et de la Côte d'Ivoire pour voir quelle est la meilleure manière d'organiser une FILDAK digne de son nom" a-t-il déclaré.