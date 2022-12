Littérature : Jacqueline Fatima Bocoum publie son premier recueil de tweets

Recueils de Tweets pour la journaliste Jacqueline Fatima Bocoum

Un tout nouveau chapitre dans l'écriture sénégalaise, avec un nouveau genre littéraire qui va paraître au Sénégal le mercredi 28 décembre.





En effet, très célèbre sur le réseau Twitter, Jacqueline Fatima Bocoum vient de compiler ses tweets, après une forte demande de ses abonnés qui sont près de 160 000 sur la toile. La spécialiste en communication est extrêmement suivie sur les réseaux sociaux. L'influenceuse est appréciée pour sa bienveillance, ses prises de position empathiques et amicales sur toutes les questions de la société, du genre, de la vie en communauté et du monde en général.