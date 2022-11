Littérature : Le Sénégal célèbre la 30e Journée internationale de l'écrivain africain

Ce lundi 7 novembre, le Sénégal, à l'instar des autres pays africains, célèbre la 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Un événement culturel très connu dans le paysage culturel africain célébré chaque année dans plusieurs capitales du continent, pour rendre hommage à l'écrivain qui a toujours utilisé sa plume comme moyen d'expression.





Origine de la Journée internationale de l'écrivain africain





C'est au soir du 7 novembre 1992 que l'Union africaine a décrété ce jour consacré à tous les écrivains africains. Beaucoup de pays d’Afrique célèbrent cette journée avec des séries d'hommages, de panels et de conférences. Parmi ces pays, le Sénégal est au-devant de la scène, connu pour ses grands hommes de lettres et de culture.





L'Association des écrivains du Sénégal (AES) pilotée par le président Alioune Badara Bèye, s'est illustrée en organisant des activités autour du livre sur l'étendue du territoire national en faisant venir de grands noms de la littérature africaine.





L’État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture et du Patrimoine historique et l'AES, continue d’organiser des activités avec des innovations majeures, en mettant en place une plateforme de diffusion littéraire et de mobilité des écrivains sénégalais et africains.





À rappeler que l'Association des écrivains du Sénégal est née en 1973. Elle a été pilotée par d'illustres personnalités comme l'ancien président-poète Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Aminata Sow Fall, Amadou Lamine Sall...