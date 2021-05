Littérature : Les 17 ouvrages africains qu'il faut lire (au moins) une fois dans sa vie

Considéré comme l'un des plus grands poètes d'Afrique noire et l'un des pionniers du mouvement "Négritude", Léopold Sedar Senghor a marqué le monde de la littérature, à travers son premier recueil de poèmes. Dans ce recueil de poèmes, il développe plusieurs aspects de la culture africaine et sa fierté culturelle d'appartenir à cette culture.Notons qu'il existe encore des dizaines, voire des centaines d'oeuvres littéraires africaines, qui sont considérés comme de grands classiques, à lire. N'hésitez pas à mentionner celles qui vous ont marqué, en commentaire