Littérature sénégalaise : Alassane Samba Diop immortalise ses archives

Pour son grand saut dans le monde de la littérature, Alassane Samba Diop a fait le choix d'atterrir dans sa zone de prédilection, le journalisme. ''La vie est un temps de parole'', c'est le titre de l'œuvre de l'actuel directeur général de Itv et IRadio publiée aux éditions Feu de Brousse. La cérémonie de dédicaces du livre s'est tenue ce vendredi 10 décembre.



L'homme, que l'on ne présente plus dans le champ médiatique sénégalais, a transcrit plusieurs numéros de l'émission qu'il présentait à la Radio Futurs Médias (RFM) ''Remue Ménage''.



Par cet ouvrage, l'auteur rend aussi un hommage appuyé à trois personnages qui l'ont marqué lors de leurs passages dans son studio : Hamidou Dia, Mouhamdou Mbodj et Ibrahima Sow. ''Ces trois personnes étaient des acteurs connus et reconnus dans leur domaine de spécialité, fondement qui participe de la légitimation de leur prise de parole en public'', lit-on dans la préface du livre.



Pour le journaliste, les dires et les réflexions de ses invités, bien que disparus, sont toujours d'actualité. ''Lire ce livre vous permettra de revenir sur de nombreux évènements. Et le lecteur aura l'impression que les faits qui se sont déroulés par le passé sont similaires à ceux d'aujourd'hui. Certes, les acteurs ont changé mais les pratiques sont restées les mêmes'', explique Alassane Samba Diop.



Lors de cette cérémonie de dédicaces, les familles des trois principaux personnages du livre ont tenu à remercier et à apporter leur soutien et prières à A.S. Diop.