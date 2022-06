Littérature sénégalaise-« Malgré la tempête » : Amadou Oumar Mballo publie un récit autobiographique

En raison de la pandémie de Covid-19, qui sévit toujours, Amadou Oumar Mballo a dû patienter deux ans avant de présenter son roman au public sénégalais. La cérémonie de dédicaces de son roman « Malgré la Tempête » s’est tenue ce mercredi 01 juin à l’école supérieure d’économie appliquée (ESEA).



Le choix de cet établissement n’est pas anodin, puisque l’auteur y a décroché un diplôme d’Ingénieur des Travaux de Planification Économique. « J’en avais organisé une à Lomé, il y a un an et j’ai trouvé utile de venir en faire de même au Sénégal, mon pays. Surtout à l’ENEA où j’ai fait une partie de mon cursus universitaire », confie l’écrivain.



Des dires de l’auteur, ce livre retrace la trajectoire de sa vie, son parcours de son Vélingara natal, jusqu’à Lomé à la Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD) où il y occupe le poste d’expert en projet de développement. « J’ai voulu un peu partager avec les jeunes africains en général et du Sénégal en particulier, ma petite expérience de vie pour un peu les inviter à la persévérance, à la patience, à l’abnégation au don de soi et de croire en eux et de croire que tout est possible dans la vie ».



Amadou Oumar Mballo parle aussi de développement dans cet ouvrage en donnant sa vision du Sénégal et des différentes mutations qu’il a connu. « J’ai voulu, aussi, faire le parallèle avec ce que j’ai vu quand j’étais étudiant en France. Il y a des villages où on se croirait dans une capitale africaine. Le même potentiel existe chez nous, il suffit juste d’y croire et de bâtir un nouveau modèle de développement », a-t-il affirmé. Edité par l’Harmattan Togo son livre est disponible au Sénégal au prix de 4000 frs.