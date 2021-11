Littérature sénégalaise : Papa Samba Ndiaye démystifie la science politique

Papa Samba Ndiaye démystifie la science politique

Trouver des outils de recherche en science politique adaptées au continent africain, c'est la motivation principale de l'écriture du livre du professeur Papa Samba Ndiaye. La cérémonie de dédicaces de l'œuvre s'est tenue ce samedi à Dakar Science Po, où il est d'ailleurs professeur associé.





''Méthodes de recherche en science politique - appliquées au contexte de l'Afrique'', c'est l'intitulé du livre du professeur Papa Samba Ndiaye, professeur de science politique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. L'ouvrage est présenté comme une boussole pour les personnes désireuses de se lancer dans la rédaction d'un mémoire de fin d'études, une thèse ou une recherche scientifique en science politique adaptée aux réalités du continent africain.





Bien que la cible principale de ce livre soit les étudiants et les chercheurs, l'auteur a voulu le rendre accessible à tous en misant notamment sur la simplicité. ''Un grand penseur a dit : ''ce qui se conçoit bien, s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément''. Je m'étais dit qu'étant donné que l'objectif du livre est d'aider, il n'y avait pas de raison de compliquer la tâche aux lecteurs. C'est pour cela que j'ai fait le choix d'utiliser des phrases simples tout au long du livre'', explique Papa Samba Ndiaye.





Outre le style rédactionnel ''simple'' de l'œuvre, l'auteur a tenu à avoir une approche pédagogique en faisant très souvent recours à des exemples.

L'écriture de cet ouvrage composé de 9 chapitres est née de la volonté de l'auteur de se défaire, à moitié, des méthodes de recherche préconisées par les manuels occidentaux, qu'il décrit comme étant ''parfois en décalage avec la réalité''.





Ce constat a été fait par P.S. Ndiaye lors de ses nombreux voyages, entrant dans le cadre de la rédaction de sa thèse de doctorat, dans des pays d'Afrique comme le Nigeria, la Sierra Leone, la Guinée Conakry... ''Il ne s'agit pas de rejeter les méthodes universelles parce que la science est universelle et n'a pas de couleurs. Mais il faut tenir compte de ces sociétés et ne pas les essentialiser'' dit-il. Il poursuit en donnant l'exemple de la corruption qui est selon lui trop souvent généralisée :" on réduit les sociétés africaines à ce fait (la corruption) et je m'y oppose dans mon livre en disant que l'Afrique n'a pas le monopole de la corruption. Je l'ai démontré en évoquant des cas, à l'exemple du scandale de la mairie de Paris, où des militants d'un parti politique y étaient recrutés et percevaient des salaires fictifs''.