Littérature : Teddy Lozano Nobime, un poète aux vers faciles

Teddy Lozano Nobime, auteur du livre "le Centenaire"

Auteur d’un recueil de poème intitulé « le Centenaire », Teddy Lozano Nobime retrace à travers la poésie, son amour indélébile pour la littérature, malgré un parcours scientifique qui a fait de lui, un bachelier de Série S. Bien que méconnu, le jeune auteur compte laisser des traces de sa plume dans ce livre de 110 pages édité par Publibook.





Une œuvre souvenir de ses cents premiers poèmes de jeunesse. « Ce premier livre signifie beaucoup pour moi. Dans ce recueil, j'ai partagé mes 100 premiers poèmes. Ces poèmes sont écrits durant mon cursus scolaire, au secondaire. Après mon bac j'ai voulu partager avec les gens ces petits textes que je trainais toujours avec moi. Depuis tout jeune, j'ai toujours voulu intituler ma premier œuvre « le centenaire », pour marquer l'accomplissement de mes 100 premiers poèmes », renseigne-t-il.





Le jeune écrivain, âgé d’une vingtaine d'années, semble n'éprouver aucune difficulté dans la rédaction d'œuvres littéraires. ''Je comptabilise trois ouvrages déjà prêts à être consommés. Aujourd'hui, je suis à trois recueils terminés, donc un toujours en procédure et le dernier en attente'', lâche-t-il. Une facilité rédactionnelle qui serait le fruit d'une imagination débordante en perpétuelle renouvellement. ''Je me rappelle au collège j'écrivais sans cesse, j'écris sur tout ce que je vois et tous ceux que je rencontre. La poésie est pour moi comme une manière de dessiner le monde, d'exprimer les choses, de définir les personnes. Je suis capable en 10 mn d'écrire un texte complet sur une personne, de refléter une émotion, de donner vie à un simple mot. Je ne saurai expliquer exactement comment ça se fait, mais je sais que les mots ne manquent pas et qu'il ne faut qu'une petite concentration pour réaliser des textes", confie Teddy Lozano.





Pour l'auteur, le choix de la poésie se justifie par la concision de ce genre littéraire jumelé à sa fertilité des mots. ''Certains disent que c'est plus difficile de faire un poème que d'écrire peut-être un roman, en vérité je ne sais pas si c'est vrai mais je trouve que ce n'est pas diable de faire un poème'', lance-t-il.





Toutefois, Teddy s’est essayé à la nouvelle, un genre littéraire mineur qui lui a d’ailleurs permis une place symbolique dans une compétition internationale. « J’ai eu à réaliser des courts, c'est-à-dire une forme de roman mais avec des restrictions et un peu plus cadré. J'ai fait ma première production dans le domaine en 2020 avec le texte Le noir, qui m'a valu une belle 22ème place je crois au concours de la francophonie RFI ».





Quid des thèmes abordés dans ce recueil de poèmes, Teddy prône la diversité, un méli-mélo de la vie quotidienne. ''« Le centenaire » est un ensemble de poèmes divers. Tantôt je parle de la femme, tantôt je parle de l'amour, je pleure les morts, je crie l'injustice, je soutiens les enfants, je parle à l'Afrique, je réfléchis sur la nature de l'homme, ... Je traite beaucoup de choses et c'est ça qui fait la particularité de ce recueil'', dit l'écrivain.





Force est de constater qu’en Afrique, il est très difficile de faire la promotion d’une œuvre littéraire et Teddy ne fait pas exception à la règle bien qu’étant un étudiant en quête éternelle du savoir. « C'est un peu compliqué pour moi de faire la promotion de mon livre. Je suis un étudiant, un entrepreneur et bien encore plus. Je suis partagé par beaucoup de choses et je ne bénéficie pas de soutien dans le milieu. Les éditeurs ici ne m'ont pas donné ma chance donc j'ai accepté la main des Français. Ma maison d'édition se trouve en France donc ce n'est pas évident de parler de moi sans affronter le public. Et pour ça il me faudra de l'aide et du soutien des bibliothèques et professionnels dans le domaine. »





Seule la maison d'Édition Publibook lui a tendu la main afin de l’accompagner dans cette aventure, et compte poursuivre pour son second livre intitulé « 7 jours de flamme ». Ce béninois espère collaborer avec une maison d’édition africaine pour l’accompagnement et la promotion de son ouvrage.





''Je n'ai pas encore assez vendu de livres. C'est grâce à ma présentation de livre que les proches ont réussi à avoir les livres. Aucune librairie ne m'a encore ouvert la porte ici en Afrique. Les gens sont intéressés mais ils doivent commander de loin pour avoir les livres et ça c'est décourageant'', déplore-t-il.





''J'espère bientôt trouver des librairies prêtes à mettre mes livres en vente ici en Afrique, car mon deuxième recueil est profond et le troisième encore plus. Le troisième est la suite de l'histoire du deuxième et j'espère avoir une maison d'édition africaine pour m'accompagner et faire la promotion », conclut l’auteur.