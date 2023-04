Livre: Dr Massamba Guèye offre '' Viatique'' au public

Le célèbre Dr Massamba Gueye écrivain, conteur, critique littéraire ,un grand spécialiste en oratoire et de la langue Wolof vient de publier son nouvel ouvrage intitulé "Viatique''. Dans ce livre, l'auteur interpelle l'opinion publique sur les défis quotidiens en se fondant sur les racines africaines.

Il démontre qu'il y a plusieurs atouts que toute personne peut exploiter pour devenir maître de son destin. L'auteur distille des valeurs humaines à partager, à vulgariser.