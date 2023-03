‘’Being’’ : Le nouvel album de Baba Maal fait fureur dans les pays anglophones

Il excelle dans son terrain de prédilection. Le roi incontestable du ‘’Yellah’’ (genre musical), Elhadji Beydi Baba Maal sait toujours allier l’utile à l’agréable. Après son sacre avec le Black Panther, la star sénégalaise tape encore plus fort. Il sort un nouvel album sur l’ international, avec des titres des chansons marquées par la différence avec ce que nous avons l’habitude de voir. Baba Maal conjugue le verbe "Être", histoire de nous rappeler qui nous sommes. D'où l'appellation de l'album "Being". Sorti ce 31 Mars 2023, l'album fait la Une de la presse Anglaise et du monde anglophone. On se bouscule pour arracher cette production.





Au total 7 chansons sont à la confluence des rythmes du Blue, des sonorités du désert et les électro-spirituels intangibles, entre les chants édifiants et les freaks. Il s'agit de dettes et de conflits générationnels, de rivières, de regarder les gens, de voir les nouvelles générations d'Africains se faire sentir.





L’artiste aborde l'impact de la technologie, des flots de rêves, de la magie du lieu, de l'étrangeté du temps, du sentiment d'être chez-soi...





Des artistes de renom tels que The Very Best Esau Mwamwaya sur « Freak Out », Rougui sur ‘’ Boboyillo’’ et le rappeur mauritanien Général Paco Lenol sur «Ndebo Wella » ont donné un tempo particulier aux compositions de cet album.





"Être, est un album sur le fait d'être d'Afrique, d'être un auteur-compositeur, d'être un romantique, d'être réaliste, d'être méfiant, d'être en ligne, d'être à la merci des éléments, d'être en route quelque part, et finalement d'être de Podor tout en étant connecté par le chant et la danse à un monde toujours changeant et toujours stimulant" nous confie le chanteur Baba Maal.