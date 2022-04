‘’Tirailleurs’’ : Ce qu'il faut savoir sur le film

Tirailleurs, de Omar Sy, acteur Français

‘’Tirailleurs’’ met en lumière l'histoire, rayée de nos mémoires, des Tirailleurs sénégalais, héros oubliés de la Première Guerre mondiale, forcés à quitter leurs terres et à combattre pour la libération de la France.





Cette coproduction franco-sénégalaise, tournée en France et au Sénégal, relate l’histoire d’un père, Bakary Diallo, enrôlé en 1917 dans l'armée française, pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, recruté de force.





Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.





Baigné d’un éclat qui fait songer aux Autochromes Lumière, ‘’Tirailleurs’’ oscille entre l’ocre de la terre et le bleu des uniformes, entre lumière naturelle et obscurité des tranchées.





En tournant sur le territoire des Peuls, près de la frontière mauritanienne, Mathieu Vadepied évoque une autre dimension tragique de la colonisation où la France allait chercher ses soldats en Afrique de l’Ouest.





‘’Tirailleurs’’ sera projeté en avant-première mondiale, le mercredi 18 mai 2022, en ouverture d’Un Certain Regard, devant le jury qui rendra son palmarès le vendredi 27 mai.





Selon Omar Sy, un des acteurs du film, c'est un véritable honneur pour lui de voir le film projeté à Cannes, car c'est une histoire qui lui tient à cœur.