‘’Wakanda Forever’’ : Baaba Maal sur un tapis rouge 5 étoiles !

Los Angeles a brillé de mille feux, mercredi soir, à l'arrivée du chanteur sénégalais Baaba Maal pour l’avant-première de ‘’Black Panther : Wakanda Forever’’.





Mondialement connu comme l'une des plus belles voix africaines les plus puissantes, le chanteur-compositeur international sénégalais Baaba Maal a fait encore parler de lui à Los Angeles, à l'occasion de l'avant-première mondiale de ‘’Black Panther : Wakanda Forever’’ à laquelle il a pris part hier, en présence d'illustres personnalités.





Très content de participer à la réalisation du deuxième volet de ‘’Black Panther’’, la star sénégalaise exprime toute sa joie pour cette belle expérience.





Selon Baaba Maal, c'est un grand honneur pour lui et le Sénégal. "Je suis très fier de mon pays le Sénégal et de le représenter partout à travers le monde. C'est un grand honneur pour moi de participer à ‘Wakanda Forever’. Ma voix est utilisée pour une deuxième fois dans ce projet aussi magnifique. Je remercie le Sénégal et toute l'Afrique. Je continue toujours à vendre l'identité culturelle de mon pays le Sénégal", a-t-il déclaré sur Seneweb depuis Los Angeles.





À cette occasion, le chanteur lance un message aux autorités chargées de la culture au Sénégal de renforcer les capacités nécessaires pour permettre aux acteurs du cinéma de jouer pleinement leur rôle dans le 7e art.





À rappeler que Baaba Maal est attendu le 4 novembre prochain à Saint-Louis du Sénégal pour un méga concert, dans le cadre de sa tournée nationale.