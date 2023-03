[Humeur] Maabo, les peines de cœur font autant vendre que l’amour ! (Par Arame Ndiaye)

L’amour peut vite virer au désamour. L'ex couple Maabo le confirme bien. Ça tire à balle réelle entre Nfu et Mia Guissé depuis quelque temps. C'est à coup de tubes musicaux qu'ils s'affrontent sur la scène musicale. L'ex-mari de la chanteuse a sorti, le vendredi 03 mars 2023, un clip qui sonne comme une réplique après le clip ''La vie est belle'' de Mia. Nfu, connu désormais sous le nom de Maabo, a mis en ligne une chanson dénommée ''Teuss''. En l'espace de deux jours, ce dernier opus fait près de 300.000 vues sur Youtube. Il est classé 5ème dans les tendances.





L’ambiance du clip est lugubre. Seul dans la forêt, Abdou Guissé aka Nfu semble perdu et tente désespérément de sortir de cette impasse. Un autre plan montre l’artiste dans un style tout aussi sombre tout de noir vêtu. Le refrain du clip ''xaruma won lii si yaw ''(je n’attendais pas cela de toi) en dit long sur la destinataire de tels propos. Des paroles qui dénotent d'une volonté de réponse du berger à la bergère.





L’avenir de ce couple ne se joue pas au tribunal mais dans le champ musical et en mondovision. Mia Guissé est la première à lancer les hostilités avec son titre ‘idda’. La chanteuse se met à nu tout en lançant des piques à son ex-mari. Les passages les plus marquants restent encore ‘tékkil lunettes yi, guir mena guiss’ (enlève tes lunettes pour mieux voir) ou encore ‘do to ko defati’ (tu le referas plus !). Des termes qui sonnent comme un air de revanche.





Nfu donne aussi le la tout juste après ce clip en sortant un titre dénommé ''Ideu''. Coïncidence ? Il n'en est rien, car l'ex-mari de Mia Guissé y montre clairement une volonté de parler de sa souffrance et de sa douleur depuis leur séparation. Il chante haut et fort n'éprouver aucune rancœur à l'égard de la mère de sa fille. Là aussi les sonorités sont tout aussi tristes et peuvent émouvoir plus d'un .





Mia ne chante pas la même musique que son ex. Pour montrer qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde, elle sort un autre single encore plus cinglant. ''La vie est belle '' est un hymne à la liberté et à la joie de vivre. Un clip qui contraste également avec son single ''idda”. Mia y apparaît plus radieuse que jamais. Les couleurs flashy qu'elle arbore tout au long dénote d'une volonté de ne laisser aucune onde négative planer au-dessus d'elle. Ce son chante la beauté de la femme retrouvée en mettant en valeur ses atouts et atours dans un déhanché et une chorégraphie parfaitement maîtrisés au grand bonheur de ses fans. Un coup de marketing qui paie car le clip en lui-même fait 7 millions de vues en deux mois .





Les revers de leur séparation continuent de propulser ce célèbre duo jouant sur une note dont sont friands le public : les couples. C'est bien connu, ce couple du showbiz intéresse particulièrement le public qui rêve secrètement de les voir de nouveau ensemble. Même si leurs tubes ne donnent aucun espoir sur leur avenir à deux, ils continuent de susciter de l'intérêt auprès des mélomanes. L'ex duo joue sur cela en se servant du ''revenge song'' pour régler des comptes. Cet anglicisme est un classique dans le milieu de la musique.





Une « revenge song », ou « chanson de vengeance » en français, est une œuvre de musique populaire dans laquelle l’interprète évoque une rupture sentimentale en prenant en quelque sorte sa revanche.





Un coup de marketing détonant





Le couple Maabo n'est pas le premier à s'y aventurer car Shakira et Miley Cyrus ont aussi utilisé ce coup de marketing. Le ''revenge song'' a toujours représenté un fort potentiel commercial. La preuve: S'il y a deux sons qui ont marqué 2023, c'est celui de Shakira et de Miley Cyrus.





La popstar colombienne Shakira a battu des records sur Spotify avec son dernier morceau qui revient sur les infidélités de son ancien compagnon Gérard Piqué.





"Tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio". Dans son nouveau tube intitulé "BZRP Music Sessions#53", la star colombienne Shakira revient sur sa rupture avec Gérard Piqué et n’hésite pas à tacler la nouvelle compagne de l’ex-footballeur espagnol.





Ce morceau à charge a propulsé le single en tête des plateformes de streaming : avec plus de 50 millions d’écoutes, la chanson connaît le plus gros démarrage de l’histoire sur Spotify pour un titre en espagnol.





Si le phénomène n’est pas nouveau, il trouve une nouvelle caisse de résonance sur les réseaux sociaux. Un exemple avec le dernier titre de Miley Cyrus, "Flowers", qui évoque son récent divorce avec l'acteur Liam Hemsworth: "Je peux m’acheter des fleurs, je peux tenir ma propre main, je peux danser avec moi-même, je peux m’aimer mieux que toi." Un hymne à l’indépendance qui a été depuis repris en boucle sur TikTok.