Mamane, l’humoriste franco-nigérien, en exclusivité sur Seneweb avant son show à Dakar

Le célèbre humoriste et chroniqueur franco-nigérien Mamane sera à Dakar ce vendredi 13 juin 2025 pour un spectacle événement au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose. Avec son nouveau spectacle, Une histoire pas drôle de l'Afrique, il propose une réflexion mordante et ironique sur les réalités politiques, sociales et historiques du continent, disséquant notamment l'héritage colonial et la partition de l'Afrique par l'Occident.





Connu pour ses chroniques sur RFI et son univers satirique autour de la République très démocratique du Gondwana, Mamane allie humour et analyse percutante. À la veille de son spectacle, il sera l'invité exclusif de Seneweb le mercredi 12 juin pour un entretien spécial, retransmis sur les plateformes numériques de l'artiste et de Seneweb. Il y abordera l'actualité africaine et décryptera sa pièce, entraînant le commentaire « des stylos et des papiers » sur redessiné les frontières du continent africain.





Un rendez-vous incontournable pour découvrir la vision lucide et hilarante de Mamane, à sur Seneweb ce mercredi et au Grand Théâtre le vendredi.