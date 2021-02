[Portrait] Mame Baye Fall, artiste : Une vie rythmée par les 'thiant' et le reggae

"En 2003, je vendais du café dans mon quartier aux Parcelles assainies. Après cinq ans de vente de café à Dakar, j'explore le marché thiessois. Je suis resté six ans à Thiès pour vendre du café. Puis je suis revenu à Dakar", raconte Baye Fall. Son addiction au café lui causera quelques soucis de santé.

"Je ne buvais que du café et je ne mangeais pas. J'oubliais de boire de l'eau à cause du café. Finalement j'ai eu des problèmes de reins. Ma créatinine était à 98%. J'ai été hospitalisé. J'utilisais du citron et c'est ce qui m'a d'ailleurs aidé à guérir", se remémore Baye Fall.

Le reggae, un style pas bien vulgarisé au Sénégal





Ses chansons passent déjà sur certaines chaînes de télévision. Pour Mame Baye, le Sénégal a des artistes de reggae très talentueux. Malheureusement, la production artistique fait généralement défaut. Il dénonce ces acteurs ‘vers de terre’ qui sont en train de se nourrir du reggae et qui ne nourrissent pas le reggae.





"Certains vivent du reggae mais ne font pas vivre le reggae. Aussi, il n'y a pas d'unité entre les artistes et y a trop de divergences basées sur des futilités. La plupart qui sont dans le reggae ont aussi un concept rap. Alors que le concept des deux genres musicaux est différent. Le reggae, on parle de Peace, Love and Harmony alors que le rap c'est le Gangsta. C'est des chemins différents", commente l'artiste.





Selon lui, les reggaemen doivent aborder des thèmes qui intéressent la population et qui sont censés apporter un sursaut de changement et de prise de conscience.





En 2014 il sort un single "Fi bo fi deh rasta" : il y dénonce la marginalisation que subissent les rastamen. "On ne te voit pas comme une bonne personne. J'ai vécu cela. Un ami me disait de l'attendre au coin de la rue de peur que son oncle me voie avec lui. Dans les moyens de transport, on t'évite comme si tu transportais la poisse", confie le rasta.





Une anecdote sur ses rastas : " un jour j'ai entendu quelqu'un narguer en disant que mes rastas ne ressemblaient pas à ceux de Ferdinand Coly qui étaient plus propres. On taxe les rastas de fumeurs de yamba, de buveurs d'alcool. Alors que le style rasta invite à la paix, à l'amour, à la sociabilité, à l'entraide, au partage. Rasta c'est un concept "I and I, je suis toi, tu es moi".





Baye Fall ne fait pas dans la langue de bois. L'autre constat fait par le chanteur est que même si les talents sont là, rares sont les temps d'antenne accordés aux produits reggae dans les radios et télévisions.





"Ils préfèrent diffuser des Jamaïcains (plutôt) que les artistes sénégalais. Certaines personnes reçoivent des faveurs au nom du reggae alors qu'ils ne font pas vivre le reggae", se désole-t-il.