[Musique] Marché "Luuma", le nouvel opus de Sahad

Son nom est à retenir. Abdou Karim Sarr dit Sahad. Dans sa famille, ils sont presque tous musiciens. L'aîné Felwine Sarr, célèbre économiste et essayiste, leur a transmis le virus de la musique, un art que lui-même pratiquait lorsqu'il était étudiant en France.



L'artiste chanteur guitariste sénégalais, Sahad Sarr, vient de mettre sur le marché son nouvel album de 12 titres, intitulé ‘’Luuma’’ (marché hebdomadaire itinérant), un tube, dans lequel s’entrecroisent plusieurs imaginaires musicaux pour inviter à l’unité et au rassemblement.



Au coeur de l’hyperbole du marché, Sahad nous propose une autre façon de représenter l'humanité à travers des morceaux purement acoustiques aux rythmes psychédéliques, où l’on passe d’une sensibilité profonde à une explosion d'énergie éblouissante.



"Luuma" signifie le marché en wolof. Ce marché hebdomadaire et itinérant que l'on retrouve dans tout le Sénégal, principalement dans les zones rurales. A travers cet album, l'artiste montre une autre façon de travailler le monde qui tend vers une identité hybride. On y retrouve des morceaux purement acoustiques aux rythmes psychédéliques entre la vie urbaine et rurale, entre dans un espace spirituel et temporel où le "tout multiple" forme l'Unité.



Influencé par de grands noms de la musique populaire en Afrique comme Richard Bona, Yandé Codou Sène, le groupe Xalam, Sahad se distingue des autres artistes par ses textes aussi magnifiques et pleins d'enseignement, ce qui lui a permis d'être lauréat du prestigieux Prix des Jmc ( journées musicales de Carthage en Tunisie en 2016) et du Midem en France.

L'artiste totalise trois albums à son actif: Nataal en 2015, JIW en 2017 et le dernier en date, Luuma dont la sortie internationale est prévue le 17 mars prochain en France après la sortie nationale le 04 février dernier à Dakar.