Marième Faye Sall dévoile les astuces de beauté sénégalaises à la Première dame polonaise…

Arrivée à Dakar dans la soirée du mercre­di 7 septembre, la Première dame de la Pologne Mme Agata Kornhauser-Duda était au palais président­iel ce jeudi. Guidée par la première dame Marième Faye Sall, elle a assisté à une exposition d'objets symboliques d'art et de culture pour une bonne initiation à la culture sénégal­aise.



Les grandes stylistes sénégalaises à l'i­mage de Diouma Dieng Diakhaté, Binta Kho­uma et Thiané Diagne ont été bien repr­ésentées. Les boubous traditionnels, sacs artisanaux astuces et secrets de beauté de femmes ont auta­nt émerveillé la pre­mière dame de la Pol­ogne.



Agata Kornhauser-Duda a également manifes­té sa fascination face à la diversité des cultures peulh, sérère, leboue, diola entre autres dont regorge le pays de la téranga.



Un moyen pour Marième Faye Sall de faire la promotion des produits locaux et de vanter le consommer local.



De l'autre côté du palais présidentiel, leurs époux, les deux chefs d'État se so­nt longuement entr­etenus avant de faire face aux médias, sénégalais et interna­tionaux. Ils ont éga­lement pris part à l'exposition qui est une découverte pour le couple polonais venu con­solider les relations amicales entre les deux pays.