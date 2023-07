Médias : Les journalistes Sada Kane et Baba Diop honorés par la presse culturelle du Sénégal

L'Association de la presse culturelle du Sénégal a tenu sa première session ordinaire ce mercredi, un mois après la nomination du nouveau bureau. Une occasion pour la nouvelle équipe de définir un plan d'action sur un certain nombre d'activités prévues cette année.





À l'occasion de cette rencontre, deux figures emblématiques de la presse culturelle du Sénégal ont été honorées pour leur travail et leur engagement dans le rayonnement de la culture. Les journalistes Sada Kane de la 2Stv et Baba Diop de Sud Fm ont été élevés au titre de parrains d'honneur de l'Association de la presse culturelle du Sénégal, vu leur expérience et l'ancienneté dans le journalisme culturel.





Les parrains





Sada Kane est un ancien journaliste de la RTS connu dans la présentation du Journal télévisé, amoureux de la culture et de la littérature. Il fait partie des premiers journalistes qui ont donné une place prépondérante à la culture. Actuellement à la 2Stv, Sada Kane présente l'une des meilleures émissions culturelles "Impressions" qui font la promotion du livre et de la lecture.





Baba Diop, journaliste émérite, doté d'une belle plume, est l'un des meilleurs critiques de cinéma du Sénégal. Ce formateur a fait rayonner la culture à la radio Sud Fm. Il est sollicité partout en Afrique dans les plus grands festivals de cinéma pour animer des panels et des master class.





À l'issue de ce conseil, d'autres personnalités du paysage culturel ont été nommées conseillers spéciaux. Parmi lesquelles l'ancien journaliste de la radio Sud Fm Alassane Cissé, Alioune Diop de la RTS, Lamine Ba de Musicinfrica, le dramaturge Pape Faye, etc.