Message de félicitations du Ministre de la Culture et de la Communication à la chorégraphe et danseuse Germaine Acogny

Chère compatriote,





C’est avec une grande fierté que j’ai appris votre brillante distinction par la Biennale de Venise qui vous a décerné le Lion d’or de danse 2021.





Je tiens à vous féliciter chaleureusement au nom du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky SALL d’avoir porté la culture sénégalaise sur les plus hautes marches du monde.





Cette distinction est le couronnement logique de votre riche et brillant parcours de Mudra Afrique en passant par l’école des Sables, la Compagnie Jant bi sans compter les nombreux prix et récompenses remportés à travers le monde.





La République vous exprime toute sa reconnaissance et vous encourage dans votre noble et infatigable mission de formation et d’encadrement au profit de la jeune génération de danseurs et chorégraphes du Sénégal, de l’Afrique et du monde.