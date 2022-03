Ministère de la Culture : Thierno Diagne Ba succède Hugues Diaz à la tête de l'ADAC

L'assemblée générale ordinaire de l'ADAC (Association des animateurs Culturels et conseillers aux affaires culturelles) s'est tenue ce samedi à la place du souvenir Africain, sous la présence effective de Demba Faye, Directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la communication et l'ensemble des responsables de l'ADAC.



Une assemblée qui a duré huit tours d'horloge dans une ambiance électrique sur débats houleux pour le renouvellement de l'ancien bureau.



Après concertation des candidats, l'animateur Culturel Thierno Diagne Ba, spécialiste des sujets liés au cinéma, devient le nouveau président; il succède à Hugues Diaz, son ancien patron à la DCI (Direction de la cinématographie) et ex secrétaire général du Grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose.



Le nouveau président aura comme mission de travailler pour le bien-être des employés du ministère de la culture, le recrutement des animateurs Culturels fraîchement sortis de l'école nationale des arts, entre autres.



Venu présider l'assemblée, le directeur de cabinet du ministère de la Culture confirme que le cabinet reste toujours ouvert pour les besoins de l'ADAC.



" D'ores et déjà, je vous exprime la grande ouverture d'esprit et la disponibilité de Monsieur le ministre de la Culture et de la communication à recevoir vos propositions d'amélioration des conditions matérielles et morales de votre corporation, au sortir de votre Assemblée générale ordinaire, il est même attendu, dans les prochaines semaines semaines, le démarrage des travaux du comité ad hoc chargé de la révision du décret N 80 -717 du 14/07/1970 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la culture" a-t-il déclaré.



À rappeler que l'ADAC regroupe près de 90% des fonctionnaires du ministère de la Culture sur l'ensemble des centres culturels régionaux du pays. En outre, l'assemblée générale marquera une étape majeure dans l'évolution de l'ADAC, vieillie aujourd'hui de 43 ans.