MISE EN SCENE " DU DISCOURS AUX NATIONS AFRICAINES": Felwine Sarr prophète au Théâtre de Lausanne City de Suisse

Felwine Sarr au Théâtre de Lausanne

L'enseignant-chercheur Felwine Sarr a encore séduit son auditoire au Théâtre de Lausanne City Club puly Suisse. Invité à Genève par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, l'économiste et l'universitaire sénégalais a capté toutes les attentions lorsqu'il décortiqua le fameux discours aux nations africaines, extrait de son ouvrage "Traces" interprété sur scène par Etienne Minougou et son binôme Simon Winse à l'initiative de la Licra de Genève.





De Kaolack à Ziguinchor en passant par Dakar, c'est au théâtre de Lausanne City clubs puly Suisse que l'artiste Burkinabè Étienne Minoungou et son ami Simone Winse ont décidé de poursuivre leur voyage hier soir. Ici, ils ont raconté une histoire inédite du continent africain devant un public hétérogène composé de personnalités venues divers horizons pour prendre part à ce spectacle magnifique.





Sous une lumière tamisée qui offre un décor épuré dans une salle où il y avait des cinéastes et journalistes, que le fameux discours aux nations africaines de Felwine Sarr est mis en scène par l'acteur Burkinabè. Le texte en questions, appelle l’Afrique à explorer son passé pour recouvrer l’estime de soi et porter une nouvelle utopie pour la génération future.





Sur scène un homme s’adresse aux siens pendant 60 minutes. Il vante la beauté d’une Afrique forte et puissante qui porte en elle l'histoire de la traite négrière et de la colonisation. Mais c'est aussi un continent résolument tourné vers son avenir. Dans la lignée du récit de l'Afrotopia qui invitait l’Afrique à prendre en main son destin et à tracer sa propre voie en conscientisant sa jeunesse.





Ce discours aux nations africaines est bercée dans une parole poétique puissante. Selon l'auteur du texte Felwine Sarr, cette pièce" « revient sur l’histoire du continent en la sortant du ressentiment, de la plainte, pour aller vers une forme de réveil et d’engagement lumineux » déclare-t-il





Dans cette mise en scène, la belle voix de Etienne Minoungou, une icône du théâtre burkinabè, est accompagnée par la kora et la flûte de Simon Winse sous des sonorités envoûtantes ponctuées par de belles allitérations qui plongent les spectateurs dans une sorte d'évasion et de joie.