Mode: Chanel choisit Dakar pour son premier défilé en Afrique

Chanel choisit Dakar pour son premier défilé en Afrique

En Décembre, le monde de la mode aura les yeux rivés sur Dakar.





Après Tokyo, New York et Shanghai, Chanel renoue avec les voyages et s'envole vers le continent africain pour célébrer le patrimoine artisanal et la richesse des métiers qui le composent. La griffe de luxe, vient pour la première fois en Afrique notamment à Dakar qui a l'honneur d'accueillir la grande maison de couture française. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa collection Métiers d’art qu'elle déploie pour la première fois en continent africain. Cette présence s’articulera autour de deux moments forts courant décembre 2022 et janvier 2023.





Le 6 décembre prochain l'ancien Palais de justice, actuel Palais des Arts, accueillera le fameux défilé de la collection Métiers d’art 2022-2023 imaginée par Virginie Viard.





Cette collection de Prêt-à-Porter qui n’existe que chez Chanel, célèbre le savoir-faire historique dans la mode que Chanel a contribué à pérenniser et développer depuis plusieurs décennies.





Le choix de Dakar en tant que capitale artistique influente dans le monde entier n'est pas fortuit. Rappelons qu'en 2016, la marque Tongoro, lancée par Sarah Diouf, avait beaucoup séduit la pop-star Beyoncé. Ainsi, Chanel entend "faire résonner ses savoir-faire dans les métiers d’art avec l’énergie artistique et culturelle de la ville".





Par conséquent, lors de ce défilé, CHANEL mettra en place "une programmation culturelle tissant un dialogue créatif avec la scène artistique sénégalaise dans les domaines avec lesquels la maison écrit une partie importante de son histoire dans les domaines de la musique, la danse,le cinéma et la littérature".





L'autre événement, la première Galerie du 19M hors les murs ne sera pas en reste. Elle se déroulera également à Dakar à partir de janvier 2023 pour une durée de trois mois.





À l’initiative du 19M, lieu de travail, de rencontres et de transmission des Métiers d’art de la Mode à Paris, sa programmation, ouverte à tous, sera élaborée en étroite collaboration avec des professionnels de la culture et des artistes sénégalais. Il faut noter que ces dernières années, la mode sénégalaise s'est beaucoup renouvelée grâce au talent des jeunes créateurs sénégalais.