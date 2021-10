[Vidéo] Moh DeDiouf : Le Picasso de la musique Africaine

Depuis plusieurs années maintenant, la culture africaine et sa représentation esthétique sont à la mode et la musique prend de plus en plus d’ampleur dans l’industrie internationale.





Parmi les figures les plus prisées des adeptes de la musique africaine, Moh Dediouf, un artiste Sénégalais qui sort du lot en offrant des sonorités différentes. Il dévoile à travers sa discographie un moment de musique tout aussi rare qu’authentique.





Nous venons de découvrir son dernier album « Love Diversity », une invitation au voyage, à la liberté, et surtout une belle preuve de créativité. De ‘Sunusonena’ à ‘Touba Lovers’, l’album place notre Panafricain parmi les plus grands artistes qui feront les années à venir. Il mêle une recette musicale des plus étonnantes et innovante entre percussion, qui berce notre âme, voix envoûtante et faisant preuve d’un éclectisme hors norme, et touche futuristique. Moh Dediouf, tel un Picasso des temps modernes, offre au travers de son approche artistique totalement inédite, tout un monde poétique à explorer, rendant au passage à la musique en général ses lettres de noblesse.





Lorsque nous écoutons « Love Diversity », une sensation de rêve s’installe, de liberté, un puissant sentiment d’amour. Il nous fait redécouvrir ses émotions, de la plus belle des manières, grâce à des textes et des mélodies poignantes, une épopée qui accompagne notre anxiété vers la lumière.





« The Love Diversity raconte notre instinct de survie dans un monde chaotique dominé par une seule pensée et un monologue discursif (. . .), l’humanisme nous sauve aujourd’hui d’un naufrage collectif. Aimons-nous vivants ! » Moh Dediouf.