Mondial-2022 : Laye Ananas retenu pour les festivités

Ablaye Dieng Alias Laye Ananas

De son vrai nom Ablaye Dieng, Laye Ananas est un artiste pluridisciplinaire sénégalais basé en Norvège depuis 9 ans après avoir passé 23 ans en Hollande . Il est mondialement connu grâce à ses spectacles qui font le tour du monde avec son organisation Lions of Africa.





Il faut bien croire que les Lions du Sénégal ne seront pas seuls à la Coupe du monde Qatar-2022. A leurs côtés, il y aura Laye Ananas. L'artiste donne la primeur à son public sénégalais. Sa troupe, Lions of Africa, a été choisie pour participer à l’animation de la prochaine Coupe du monde prévue au Qatar.





«Je rentre du Qatar et je dois avouer que Lions of Africa a été choisie pour participer à l’animation de cette grande fête mondiale. Notre troupe va jouer durant toute la compétition. Et avant les matchs du Sénégal, nous seront aussi mis à contribution. Ce qui constitue une énorme fierté pour toute la culture sénégalaise" a-t-il fait savoir.