Monument de la renaissance : Avec 10 000 visiteurs par mois, la structure génère 60 millions CFA par an

les recettes du monument de la Renaissance revoilées

Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba a saisi l’occasion de l’examen du budget de son collègue de la Culture, Aliou Sow, pour dévoiler les chiffres de l’exploitation du monument de la Renaissance africaine. D’après l’argentier de l’Etat, l’imposante statue qui surplombe le quartier de Ouakam, reçoit mensuellement 10 000 visites.





Une fréquentation qui génère une recette de 5 millions de francs CFA par mois soit 60 millions de francs CFA par an. Ces recettes, selon le ministre Moustapha Ba, servent à « l’entretien intérieur et extérieur du site et à payer les salaires des agents contractuels ».