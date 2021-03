Mort de Bertrand Tavernier, le cinéaste avait 79 ans

Bertrand Tavernier n’est plus. Le célèbre cinéaste, aussi scénariste, producteur et écrivain, est mort ce jeudi 25 mars à l’âge de 79 ans, a annoncé La Croix avant que son entourage ne confirme son décès à Franceinfo.Né le 25 avril 1941 à Lyon et fils de l’écrivain et résistant René Tavernier, il avait découvert le cinéma lors d’un séjour en sanatorium.Éminente personnalité du cinéma français, artiste engagé à l’œuvre éclectique et reconnue à l’étranger, Bertrand Tavernier a réalisé des films d’époque et contemporains, avec une prédilection pour les sujets sociétaux. On lui doit notamment les films “L’Horloger de Saint-Paul”, “Coup de torchon”, “La vie et rien d’autre” avec toujours Philippe Noiret ou plus récemment “Quai d’Orsay” et “La Princesse de Montpensier”.Il fut aussi un grand cinéphile investi dans la préservation et la transmission des films, mû à la fois par le souci de défendre un cinéma français indépendant et la passion pour le cinéma américain du 20e siècle.Ses films ont été largement récompensés : prix 74 Louis-Delluc pour “L’horloger de Saint-Paul”, nomination aux Oscars 83 pour “Coup de torchon”, prix de la mise en scène à Cannes en 1984 pour “Un dimanche à la campagne”, BAFTA 90 du meilleur film étranger pour “La vie et rien d’autre”, Ours d’Or 95 à Berlin pour “L’appât”, Lion d’Or à Venise pour l’ensemble de sa carrière.Bertrand Tavernier était aussi le président de l’Institut Lumière. L’insitution dédiée au 7e art et dirigée par Thierry Frémaux a fait part “de sa tristesse” et “de sa douleur” après l’annonce de sa disparition dans un message posté sur Twitter.Certains des nombreux films du réalisateur sont à (re)voir en streaming sur la plateforme FilmoTV dans le cadre du label “Le cinéma des cinéastes” depuis le 19 mars, mais aussi sur Netflix depuis le 1er mars.