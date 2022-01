Mort de Ronnie Spector, la chanteuse du groupe The Ronettes

Décès de la Chanteuse, Ronnie Spector

Ronnie Spector s'est éteinte ce 12 janvier 2022. La chanteuse américaine avait connu un large succès dans les années 1960 avec son groupe The Ronettes. Ex-femme du producteur sulfureux Phil Spector, son interprétation du titre culte "Be my baby" demeure inoubliable.