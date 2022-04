Mouvement “Culture Bi Nak” : Bécaye Mbaye, Tane Bombé, Ibrahima Mbaye Sopé en renforts pour imposer la culture à l'Assemblée

Les élections législatives à venir vont enclencher une nouvelle dynamique sur le paysage politique Sénégalais. Avec la naissance du mouvement Culture Bi Nak, les acteurs culturels veulent également s’insérer dans le mouvement. Ces derniers veulent mettre fin à l'hégémonie des hommes politiques professionnels pour mieux plaider leur cause.



Le mouvement est dirigé par un un puissant homme de culture qui préfère, pour l’instant, rester dans l'anonymat.



Selon une source proche de l'initiateur, le mouvement est fortement représenté dans les autres localités du pays plus précisément dans le sud à Ziguinchor, Kafountine, Abéné. Il est implanté dans les 14 régions, dans les 46 départements du Sénégal et même dans la diaspora ce qui justifie l'engagement et l'organisation de ces acteurs culturels qui ne comptent pas faire marche arrière.



Sur les réseaux sociaux ces acteurs culturels commencent leur travail avec des vidéos d’artistes, de comédiens, d’artisans, de chanteurs, entre autres, qui circulent et lancent un message de sensibilisation très fort. Un message porté par des acteurs culturels très connus du public : El Hadji Bécaye Mbaye, animateur de lutte, Dembel Diop du Super Diamono, Grand Laye de la série Idoles, Père Mody, le comédien Tan Bombé, l’animatrice de Walf Bambi Senghor, le photographe de Emedia, Pape Doudou Diallo, etc.



Selon le patron du mouvement, "Culture Bi Nak" ira bel et bien aux élections législatives avec tous les moyens possibles sans coalition "Nous avons eu à rencontrer des gens qui regrettent d’avoir voté pour les politiques et qui vont voter la liste ‘Culture Bi Nak’ parce que le secteur de la culture englobe une richesse, mais est toujours laissé en rade. Il est temps que les acteurs culturels prennent leur destin en main”, a déclaré le leader du mouvement.