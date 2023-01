[Vidéo] Musique : Ablaye Cissokho et Nathalie Vairac parlent à l'humanité, dans l'album "Nité"

Ablaye Cissokho et Nathalie Vairac

Deux personnalités du paysage culturel unissent leurs voix pour sortir un album magnifique intitulé "Nité". Dans cet album, le talentueux koriste Ablaye Cissokho et la gracieuse comédienne Nathalie Vairac nous racontent une histoire fascinante avec des messages aussi poignants qu'instructifs.





Dans cette comptine, on y trouve une formule acoustique très réduite et une voix pleine d’expressivité et de sagesse. Les belles mélodies de la kora du «griot mandingue» sont soutenues par des chœurs magnifiquement assurés par la lumineuse comédienne de manière ludique.





Sorti le 16 décembre dernier, "Nité" est composé de 12 titres et est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.





Selon les deux artistes, cet album est un moyen d'expression pour faire passer un message à l'humanité, dans le but de faire comprendre aux hommes le culte du partage, du pardon et du vivre-ensemble.





Déjà disponible, l'album fait sensation au Sénégal et dans le reste du monde.