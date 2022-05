Musique : Avec “Timbuktu”, Oumou Sangaré revisite la mémoire du Mali

Oumou Sangare revisite le Mali

Avec sa voix évangélique, la diva malienne Oumou Sangaré est une figure de la musique internationale. Après des mois de travail, la chanteuse sort un nouvel album aux allures de chef-d’oeuvre intitulé "Timbuktu". Un opus qui retrace l'histoire de son pays d'origine en revisitant les manuscrits de ce lieu chargé d’histoires.





"Timbuktu" est le fruit d'un travail qui a été mené depuis les États-Unis avec une poignée de chansons qui fusionnent sa voix avec des éléments de Blues, de Folk et de Rock. L'album est le synonyme d'une épopée musicale sans précédent qui a vu l'artiste, née dans les quartiers pauvres de Bamako, conquérir les voies du succès international.





La star elle-même donne l'information de la sortie de l’opus sur les réseaux sociaux : "Mon nouvel album "Timbuktu" est officiellement sorti! J'ai besoin de chanter Timbuktu d’abord pour me libérer moi-même, puis aussi pour soutenir et montrer au reste du monde à quel point Timbuktu est précieux et ce que ce pays représente pour nous les Maliens, et l'humanité en général".