Musique : Baye Mass claque la porte du label NeeguRap

C'est la fin de la collaboration entre le jeune chanteur Bay Mass et sa maison de production. Cette situation découle d'un désaccord et le non-respect des clauses du contrat qui a été paraphé entre l'artiste et le label.



Selon une source proche de Bay Mass, il serait victime d'une ségrégation et d'un manque de considération menée de la part de NeeguRap. Son entourage estime que le label l’a mis au second plan pour promouvoir d'autres artistes de sa génération.Ce qui pousse l'auteur du célèbre titre “'Aldiana'' de poursuivre son bonhomme de chemin en tournant la page du label "NeeguRap".



De son vrai nom Massamba Wade, l'artiste-musicien Baye Mass a séduit le monde de la musique grâce à son immense talent. Il est par ailleurs très suivi sur les réseaux sociaux avec des millions de vues sur Youtube. Le natif de Thiaroye-sur-mer compte ouvrir un nouveau chapitre de sa trajectoire musicale en mettant fin à son bail avec NeeguRap, entamé en 2019.



À rappeler que l'artiste a enregistré des chansons couronnées de succès avec des messages d’unité, de paix, d’amour et de solidarité. Sa dernière réalisation date de Mars 2022 avec la chanson intitulée" Ndaw"