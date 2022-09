Musique : Ce que Akon prévoyait de faire avec la légende Michael Jackson...

Akon et Michael Jackson

L'artiste chanteur et homme d'affaires Alioune Badara Thiam, plus connu sous son nom de scène Akon, d'après nos confrères du quotidien ‘’Bes Bi’’, a révélé sur Hiphop Dx, un webzine américain, que Michael Jackson et lui avaient envisagé d’ouvrir des écoles de musique en Afrique, avant la mort de cette légende populaire de la musique pop en 2009.





L'objectif de ce projet était de donner aux enfants une chance d’apprendre la musique.





Selon Akon, ils ont longuement discuté sur ce projet. «Nous voulions créer une école de musique qui permette aux enfants d’apprendre à jouer des instruments, le coaching vocal, l’industrie de la musique, le divertissement, afin qu’ils n’y entrent pas simplement sans connaître le fonctionnement de l’entreprise et des choses comme ça», a confié l’artiste.





Il ajoute que la première école serait construite dans le district éducatif d’Akon City, à Mbodiène. «Je la nomme, d'après la fondation Michaël Jackson, MJ University».





L’auteur de «Smack That», l’un des titres phares de son album ‘’Konvicted’’, sorti en 2006, a également parlé de son amitié de deux ans avec le Roi de la pop.





A l’en croire, Michael Jackson était une personne incroyable et aurait aimé que les gens aient la chance de comprendre et d’expérimenter la musique comme il l’avait fait. «Il était une grande star. Quand il était enfant, il n’a pas eu la chance d’aller au carnaval, d’aller au cinéma, de manger des bonbons, comme faisaient les autres enfants. Et naturellement, quand il a grandi, il a voulu faire quelque chose pour les enfants qui n’ont pas cette possibilité», a confié le directeur de Konvict Music.





À rappeler qu’Akon et Michael Jackson ont écrit ensemble une belle page de l'histoire de la musique aux États-Unis avec une belle collaboration qui marque toujours les esprits. Leur dernier duo date de 2007. Ensemble, ils chantaient admirablement pour la paix et la cohésion sociale, et prenant en compte les enfants désespérés en Afrique. C'est l'exemple de leur célèbre chanson intitulée ‘’Hold My Hand’’ qui avait eu un succès fou à travers le monde.