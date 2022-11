Musique : Cheikh Lô en duo-surprise

Le musicien Cheikh Lô prépare un single. Pour ce projet, il sera en duo. Avec qui ?



Dans un premier temps, il a essayé de garder le mystère en se contentant de dire à Enquête, qui donne l’information, que l’autre duettiste «chante bien».



Finalement, l’auteur de «Né la thiass» lâche le morceau. Il s’agit de Adiouza. «Je crois qu’il faut donner la chance à cette jeunesse talentueuse», justifie Cheikh Lô.



Mais le chanteur aux interminables dreadlocks ne travaille pas en ce moment uniquement sur son single. Il prépare parallèlement un album de 12 à 13 titres sous la houlette du label BMG, à Londres.



«Actuellement, on est dans la phase des mixages, ça prend du temps, si tu veux faire du bon travail, indique Cheikh Lô. Et eux, ils (le label) vont doucement et sûrement. On a tout le temps de bons résultats. Je vous promets pour l’année 2023 un tout nouvel album, de nouveaux horizons.»