Musique : Cheikh Niang veut faire "parler" sa guitare

Cheikh Niang, Guitariste Wally Seck

Héritier d'une grande famille de musiciens au talent démesuré, Cheikh Niang, guitariste surdoué au jeu tout en finesse et inventif, fantasque, capable d'enregistrer des disques entiers de solos de guitare ! Musicien prodigieux aussi à l'aise dans la musique contemporaine que dans le rock, le Mbalax et la musique traditionnelle.





Compositeur aux influences sans frontières et musicien en quête d’éternelle liberté, Cheikh Niang est un guitariste hors pair dont le talent est reconnu de tous et reste aujourd'hui un nom incontournable de la musique africaine.





Né à Ségou, au Mali, Cheikh Niang et la guitare, c’est une longue histoire d'amour. Il est le fils du grand musicien malien karamako Niang, celui qui a écrit les plus belles pages de l'histoire musicale malienne, un des pionniers de la musique tradi-moderne et de l'afrojazz.





Bercé par les mélodies traditionnelles envoûtantes de la musique traditionnelle malienne, Cheikh Niang a décidé de suivre les traces de son père en choisissant la guitare qu'il utilise comme son instrument préféré.





Très talentueux, Cheikh Niang capte toutes les attentions quand il pose ses doigts sur les cordes de sa guitare.





Il joue tellement bien qu'on dirait que ses doigts courent sur la guitare, glissent sur les cordes, et que c'est presque trop beau pour que toutes ces notes soient jouées par une seule et même personne au point qu'on le considère comme l'équivalent de Lamine Faye ou Jimmy Mbaye. Il fait sonner chaque note avec une précision épatante, le son est net, ses gestes précis et sa maîtrise est vraiment dingue. Installé à Dakar depuis quatre ans, Cheikh Niang est devenu le guitariste vedette du groupe Ram daan de Waly Seck, avec lequel il fait le tour du monde.





Objectif, faire parler la guitare !





Trop sûr de son talent, l'artiste ambitionne de faire parler sa guitare avec un nouveau concept qu'il a mis sur pied. "L’africain guitare est un nouveau concept. Dans ce projet, je souhaite faire parler ma guitare en donnant des messages pour les droits de l'enfant et de la femme. Je reproduis les sonorités d’Afrique, les richesses culturelles maliennes, sénégalaises et de tous les territoires de mon continent", nous confie l'artiste.